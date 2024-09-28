Чемпионат Германии. "Боруссия" победила, проигрывая 0:2. Фаворита спас Гирасси

В стартовом матче пятого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Бохумом" 4:2.

"Боруссия": Кобель, Рюэрсон (Бенсебайни, 74), Шлоттербек, Антон, Ян Коуто (Зюле, 82), Гросс (Нмеча, 74), Джан, Гиттенс (Дюранвиль, 66), Брандт (Байер, 74), Адейеми, Гирасси.

"Бохум": Древес, Виттек, Медич, Эрманн, Пасслак, Лосилла, де Вит, Беро (Бальде, 82), Сиссоко (Квартенг, 82), Хофманн (Мийоси, 72), Боаду (Брошински, 62).

"Боруссия" владела значительным преимуществом (66% владения мячом, 23:10 по ударам, 8:5 по точным ударам, 11:0 по угловым).

"Бохум", занимающий предпоследнее место в Бундеслиге, неожиданно мощно начал матч.

На 16-й минуте перехват мяча в центре и быстрая атака. Матуш Беро ворвался в штрафную и сильно пробил в ближний угол 0:1. Через 5 минут грубо ошибся вратарь хозяев. Кобель решил в своей штрафной поиграть ногами. В борьбе с нападающим он ошибся и подарил мяч бывшему полузащитнику "Аякса" Дани де Виту (3 июля перещел из АЗ), который расстрелял пустые ворота 0:2.

Спас хозяев Серу Гирасси, забивший два гола и заработавший пенальти. Он забивает в третьем матче подряд.

На 44-й минуте Брандт навесил. Гирасси нанес удар головой 1:2. На 62-й минуте Эмре Джан реализовал пенальти 2:2. На 75-й минуте Гирасси опередил защитника, вышел один на один 3:2.

На 81-й минуте бывший полузащитник "Манчестер Сити" Феликс Нмеча нанес удар из полукруга перед штрафной. Мяч от рук вратаря отскочил в угол 4:2.