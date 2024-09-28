Барколя сокрушил "Ренн". Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Франции. ПСЖ победил "Ренн" 3:1. "Осер" разгромил "Брест" 3:0.

Осер - Брест 3:0

ПСЖ - Ренн 3:1

У фаворита большое преимущество (61% владения мячом, 22:13 по ударам, 7:5 по точным ударам, 6:4 по угловым). Гости смотрелись неплохо, создавали моменты, но нередко ошибались, чем воспользовался фаворит.

На 5-й минуте был не засчитан гол хозяев. Маркиньос забил из офсайда. На 19-й минуте мяч после удара Хакими попал в перекладину. На 30-й минуте Барколя ворвался в штрафную и нанес обводящий удар в дальний угол 1:0.

На 58-й минуте мяч после удара Барколя попал в перекладину. Ли Кан-Ин в падении добил мяч в сетку 2:0. На 68-й минуте Хакими прострелил. Барколя с линии вратарской отправил мяч в сетку 3:0.

На 75-й минуте бывший игрок ПСЖ Арно Калимуэндо реализовал пенальти 3:1.

На 88-й минуте гости забили. Гол Сейду был отменен из-за игры рукой.