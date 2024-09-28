Во время гонки чемпионата мира погибла 18-летняя швейцарская велогонщица

27 сентября во время гонки чемпионата мира по шоссейным велогонкам, который проходит в Швейцарии, погибла 18-летняя швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер, сообщает Cycling News.

Спортсменка упала во время гонки и получила травму головы. Ее на вертолете доставили в больницу в Цюрихе.

Мюриэль Фуррер была чемпионкой Швейцарии по шоссейным велогонкам и бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года по маунтинбайку.