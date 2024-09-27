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Умер известный американский баскетболист и тренер

время публикации: 27 сентября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 11:16
Умер известный американский баскетболист и тренер
AP Photo/Carlos Osorio, File

26 сентября на 60-м году жизни умер известный американский баскетболист и тренер Джо Вольф, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление клуба "Милуоки Бакс".

О причинах смерти не сообщается, но отмечается, что она была "неожиданной".

На драфте 1987 года Джо Вольф был выбран "Лос-Анджелес Клипперс" под номером 13. За эту команду он играл в 1987-90 годах.

Центровой выступал за команды "Денвер Наггетс", "Бостон Селтикс", "Портленд Трэйл Блейзерс", "Леон" (Испания), "Шарлотт Хорнетс", "Орландо Мэджик", "Милуоки Бакс".

В НБА Джо Вольф провел 606 матчей.

В 2023-24 годах он входил в тренерский штаб "Висконсин Херд". Ранее Джо Вольф был помощником главного тренера в командах НБА "Милуоки Бакс" и "Бруклин Нетс".

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