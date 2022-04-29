Гол на 49-й секунде матча. Немецкие "орлы" победили в Лондоне
В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Айнтрахт" (Франкфурт) в гостях обыграл "Вест Хэм" 2:1.
"Айнтрахт" одержал третью подряд гостевую победу в Лиге Европы. Беспроигрышная серия в этом турнире составляет 11 матчей.
"Орлы" вышли вперед на 49-й секунде матча. Борре навесил на дальнюю штангу. 20-летний Ансгар Кнауфф опередил защитника и пробил головой 0:1.
Команды демонстрировали интересный футбол, создав немало опасных моментов. На 21-й минуте "молотобойцы" отыгрались. После навеса со штрафного Зума головой скинул мяч. Майкл Антонио протолкнул мяч в ворота 1:1.
На 40-й минуте гости провели скоростную контратаку. Кнауфф вышел один на один, но пробил выше.
На 54-й минуте Соу вышел один на один. Вратарь хозяев мяч парировал. Даичи Камада добил мяч в пустые ворота 1:2.
На последних секундах матча лондонцы едва не отыгрались. Мяч после удара Боуэна попал в перекладину.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Криштиану Роналду забил. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси"
Юношеский чемпионат Европы по футболу. Стали известны соперники сборной Израиля