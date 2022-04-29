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NEWSru.co.il :: Спорт29 апреля 2022 г., 08:38

"Филадельфия", "Финикс" и "Даллас" вышли во второй раунд плэй-офф

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Юта Джаз - Даллас Мэверикс 96:98

Завершается первый раунд плэй-офф НБА. В следующий этап вышли "Филадельфия", "Финикс" и "Даллас" , победив в шестых матчах серий.

Торонто Рэпторз - Филадельфия Сиксерз 97:132(счет 2:4)

Вторую половину матча гости выиграли со счетом 70:36.

Лидер "Филадельфии" Джоэль Эмбиид набрал 33 очка и сделал 10 подборов.

Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 109:115 (2:4)


Вторую половину матча гости выиграли со счетом 66:51.

Лидер "солнечных" Крис Пол набрал 33 очка и сделал 8 передач.

Юта Джаз - Даллас Мэверикс 96:98 (2:4)

После перерыва гости выиграли 57:43.

В начале четвертой четверти техасцы выигрывали 80:72. "Джазмены" сократили отставание до 2 очков, но "Даллас" опять ушел в отрыв 88:80.

Хозяева счет сравняли 88:88.

Все решили три точных трехочковых броска в концовке поединка.

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