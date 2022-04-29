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NEWSru.co.il :: Спорт29 апреля 2022 г., 09:13

НХЛ. "Флорида Пантерз" впервые стала обладателем Президентского кубка

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НХЛ. "Флорида Пантерз" впервые стала обладателем Президентского кубка

Близится к завершению регулярный сезон НХЛ. "Флорида Пантерз" досрочно стала победителем регулярного чемпионата.

"Пантеры" впервые завоевали Президентский кубок.

"Флорида" в предпоследнем матче разгромила "Оттаву" 4:0. "Колорадо Эвеланш", который вел борьбу за первое место, в серии буллитов проиграл "Нешвилл Прэдейторз".

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