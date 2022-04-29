НХЛ. "Флорида Пантерз" впервые стала обладателем Президентского кубка
Близится к завершению регулярный сезон НХЛ. "Флорида Пантерз" досрочно стала победителем регулярного чемпионата.
"Пантеры" впервые завоевали Президентский кубок.
"Флорида" в предпоследнем матче разгромила "Оттаву" 4:0. "Колорадо Эвеланш", который вел борьбу за первое место, в серии буллитов проиграл "Нешвилл Прэдейторз".
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