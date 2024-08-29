Две серии пенальти. "Бешикташ" и "Аякс" громят соперников. Результаты матчей Лиги Европы
В групповой этап Лиги Европы вышли "Эльфсборг", "Лудогорец", "Ригас", "Андерлехт", "Бешиктащ", "Аякс" и "Стяуа".
Эльфсборг (Швеция) - Мельде (Норвегия) 0:1 (по пенальти 4:2) (первый матч 1:0)
Петрокуб (Хинчешти, Молдова) - Лудогорец (Разград, Болгария) 1:2 (0:4)
Израильский защитник Денни Гроппер остался у гостей в запасе.
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Ригас (Латвия) 2:1 (по пенальти 2:4) (первый матч 1:2)
Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Динамо (Минск, Беларусь) 1:0 (1:0)
Победный гол на 83-й минуте забил вышедший на замену Френсис Амузу.
Бешикташ (Стамбул, Турция) - Лугано (Швейцария) 5:1 (3:3)
На 65-й минуте счет был 1:1.
Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 3:0 (4:1)
Стяуа (Бухарест, Румыния) - ЛАСК (Линц, Австрия) 1:0 (1:1)
Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Дариус Олару.