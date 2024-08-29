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Две серии пенальти. "Бешикташ" и "Аякс" громят соперников. Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 29 августа 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 23:36
Две серии пенальти. "Бешикташ" и "Аякс" громят соперников. Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Darko Vojinovic

В групповой этап Лиги Европы вышли "Эльфсборг", "Лудогорец", "Ригас", "Андерлехт", "Бешиктащ", "Аякс" и "Стяуа".

Эльфсборг (Швеция) - Мельде (Норвегия) 0:1 (по пенальти 4:2) (первый матч 1:0)

Петрокуб (Хинчешти, Молдова) - Лудогорец (Разград, Болгария) 1:2 (0:4)

Израильский защитник Денни Гроппер остался у гостей в запасе.

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Ригас (Латвия) 2:1 (по пенальти 2:4) (первый матч 1:2)

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Динамо (Минск, Беларусь) 1:0 (1:0)

Победный гол на 83-й минуте забил вышедший на замену Френсис Амузу.

Бешикташ (Стамбул, Турция) - Лугано (Швейцария) 5:1 (3:3)

На 65-й минуте счет был 1:1.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 3:0 (4:1)

Стяуа (Бухарест, Румыния) - ЛАСК (Линц, Австрия) 1:0 (1:1)

Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Дариус Олару.

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