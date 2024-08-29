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Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом Паралимпиады

время публикации: 29 августа 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 22:32
Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом Паралимпиады
AP Photo/Bruna Prado

Чемпионом Парижской паралимпиады в тхэквондо (весовая категория до 58 кг, категория К 44) стал израильтянин Асаф Ясур.

В финальном поединке он победил турка Али Чан Озкана 19:12.

Асаф повел 7:3. Али сравнял счет 7:7 и вышел вперед 9:7.

Израильтянин сравнял счет 9:9, а во второй части поединка действовал более уверенно.

Асаф Ясур - чемпион Европы 2024 года и двукратный чемпион мира.

Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.

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