Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом Паралимпиады
время публикации: 29 августа 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 22:32
Чемпионом Парижской паралимпиады в тхэквондо (весовая категория до 58 кг, категория К 44) стал израильтянин Асаф Ясур.
В финальном поединке он победил турка Али Чан Озкана 19:12.
Асаф повел 7:3. Али сравнял счет 7:7 и вышел вперед 9:7.
Израильтянин сравнял счет 9:9, а во второй части поединка действовал более уверенно.
Асаф Ясур - чемпион Европы 2024 года и двукратный чемпион мира.
Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.
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