Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии
время публикации: 29 августа 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 19:02
В Загребе продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).
В четвертьфинале израильтянки проиграли сборной Венгрии 9:16.
7 голов (в том числе 4 с пенальти) забила в этом матче израильтянка Мийя Тирош. .
Венгерки стали первыми полуфиналистками.
Израильтянки сыграют в мини-турнире за 5-8 места.
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