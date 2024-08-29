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Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии

время публикации: 29 августа 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 19:02
Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии
AP Photo/Luca Bruno

В Загребе продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).

В четвертьфинале израильтянки проиграли сборной Венгрии 9:16.

7 голов (в том числе 4 с пенальти) забила в этом матче израильтянка Мийя Тирош. .

Венгерки стали первыми полуфиналистками.

Израильтянки сыграют в мини-турнире за 5-8 места.

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