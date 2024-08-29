Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии

В Загребе продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).

В четвертьфинале израильтянки проиграли сборной Венгрии 9:16.

7 голов (в том числе 4 с пенальти) забила в этом матче израильтянка Мийя Тирош. .

Венгерки стали первыми полуфиналистками.

Израильтянки сыграют в мини-турнире за 5-8 места.