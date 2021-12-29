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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 08:17

Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана. Результаты израильтян

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Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана. Результаты израильтян

В Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Чемпионом стал 17-летний Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Он набрал 9.5 очков в 13 турах.

Столько же очков набрали Ян Непомнящий (Россия), Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США).

Борис Гельфанд набрал 8 очков и занял 22-е место.

Результаты остальных израильтян: Виктор Михалевский (6 очков, 116-е место), Евгений Постный (6 очков, 121-е место) и Илья Смирин (6 очков, 122-е место).


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