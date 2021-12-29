Молодежный чемпионат мира по хоккею. Канадцы забили 11 голов
В Эдмонтоне продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Канадцы разгромили сборную Австрии 11:2.
В первом и третьем периодах хозяева площадки забросили по 5 шайб.
Четыре шайбы забросил 16-летний Коннор Бедард.
Напомним, россияне в первой игре проиграли шведам 3:6, а во второй - победили швейцарцев 4:2.
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