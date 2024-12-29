Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехи забросили 14 шайб. Американцы разгромили сборную Латвии
время публикации: 29 декабря 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 07:56
В Оттаве продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 20 лет). Чехи разгромили сборную Казахстана 14:2.
Казахстан - Чехия 2:14
Второй период чехи выиграли 8:0. После двух периодов 12:1.
По 5 (3 + 2) очков набрали Войтех Градец (Млада Болеслав) и Якуб Штранцль (Келовна Рокетс, Канада).
Четыре голевые передачи сделал Якуб Фибигр (Бремптон Стилхедз, Канада).
Латвия - США 1:5
Две шайбы забросил Дэнни Нельсон (Нотр Дам Файтинг Айриш).
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