Хет-трики Така, Лехконена и Марнера. "1 + 2" братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ

После коротких рождественских каникул возобновился регулярный чемпионат НХЛ. "Нью-Джерси" победил "Каролину" 4:2.

Баффало Сейбрз - Чикаго Блэк Хоукс 6:2

С 10-й по 20-ю минуты "Баффало" забросил 4 шайбы.

Хет-трик сделал Алекс так.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 16 минут 35 секунд. Показатель + 2.

Коламбус Блю Джекетс - Бостн Брюинз 6:2

4 результативные передачи сделал Зак Веренски. Он стал вторым игроком "Коламбуса", сделавшим 4 результативных передачи более чем в одной игре. Первый - Артемий Панарин, у которого таких игры 3.

По 3 очка набрали Кирилл Марченко (1 + 2) и Дмитрий Воронков (2 + 1).

Детройт Ред Уингз - Торонто Мейпл Лифс 2:5

По броскам 25:23 в пользу "Детройта".

Три шайбы забросил Митчелл Марнер. Он стал четвертым игроком "Торонто", сделавшим "хет-трик" в более чем одном матче против "Детройта" и первым игроком гостевой команды, сделавшим два "хет-трика" на "Литтл Цезарс Арена".

Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Хурикейнз 4:2

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз забил гол и сделал результативную передачу. Он был признан лучшим игроком матча. Его брат Джек Хьюз сделал результативную передачу.

Даллас Старз - Миннесота Уайлд 2:3 (овертайм)

После двух периодов "Даллас" вел в счете 2:0.

На 35-й секунде овертайма победную шайбу забросил Брок Фабер.

Сент-Луис Блюз - Нешвилл Прэдейчез 7:4

Две шайбы забросил Роберт Томас (Сент-Луис).

По броскам 30:29 в пользу "хищников".

Юта - Колорадо Эвеланш 1:4\

Три шайбы забросил Арттури Лехконен.

Три результативные передачи сделал Нэйтан Маккиннон.

Микко Рантаннен (Коолорадо) забил гол и набрал очки в десятом матче подряд (5 + 13).

Сан-Хосе Шаркс - Вегас Годен Найтс 3:6

После двух периодов "акулы" вели в счете 3:2.

Еврейский нападающий "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 16 минут 32 секунды. 2 броска. Показатель -1.