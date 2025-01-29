Израильский горнолыжник занял второе место в Боснии и Герцеговине
время публикации: 29 января 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 06:07
Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш занял второе место в слаломе на турнире, который проходил в Боснии и Герцеговине.
В Открытом чемпионате Боснии 27.76 секунд.
В международном турнире, проходившем в Бьелащнице - 27.10 секунд.
Он проиграл 9 сотых секунды победителю - голландцу Юрре Юриссену.
Бенджамин Селлеш занял четвертое место.
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