Израильский горнолыжник занял второе место в Боснии и Герцеговине

Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш занял второе место в слаломе на турнире, который проходил в Боснии и Герцеговине.

В Открытом чемпионате Боснии 27.76 секунд.

В международном турнире, проходившем в Бьелащнице - 27.10 секунд.

Он проиграл 9 сотых секунды победителю - голландцу Юрре Юриссену.

Бенджамин Селлеш занял четвертое место.