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Израильский горнолыжник занял второе место в Боснии и Герцеговине

Горные лыжи
время публикации: 29 января 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 06:07
Израильский горнолыжник занял второе место в Боснии и Герцеговине
AP Photo/Alessandro Trovati

Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш занял второе место в слаломе на турнире, который проходил в Боснии и Герцеговине.

В Открытом чемпионате Боснии 27.76 секунд.

В международном турнире, проходившем в Бьелащнице - 27.10 секунд.

Он проиграл 9 сотых секунды победителю - голландцу Юрре Юриссену.

Бенджамин Селлеш занял четвертое место.

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