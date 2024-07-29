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Олимпиада. Серфинг. Анат Лелиор вышла в 1/8 финала

время публикации: 29 июля 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 09:09
Олимпиада. Серфинг. Анат Лелиор вышла в 1/8 финала
AP Photo/Gregory Bull

Израильская серфингистка Анат Лелиор вышла в 1/8 финала турнира Парижской олимпиады.

Во втором раунде она захватила лидерство и ни разу его не упустила.

Анат "поймала одну из лучших волн дня" и идеально авполнила элемент, уверенно победив испанку Жанире Гонсалес Эксабарри.

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