Олимпиада. Серфинг. Анат Лелиор вышла в 1/8 финала
время публикации: 29 июля 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 09:09
Израильская серфингистка Анат Лелиор вышла в 1/8 финала турнира Парижской олимпиады.
Во втором раунде она захватила лидерство и ни разу его не упустила.
Анат "поймала одну из лучших волн дня" и идеально авполнила элемент, уверенно победив испанку Жанире Гонсалес Эксабарри.
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