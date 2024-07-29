Олимпиада. Серфинг. Анат Лелиор вышла в 1/8 финала

Израильская серфингистка Анат Лелиор вышла в 1/8 финала турнира Парижской олимпиады.

Во втором раунде она захватила лидерство и ни разу его не упустила.

Анат "поймала одну из лучших волн дня" и идеально авполнила элемент, уверенно победив испанку Жанире Гонсалес Эксабарри.