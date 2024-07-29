Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
время публикации: 29 июля 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 08:54
Анонс выступлений израильских спортсменов на олимпиаде 29 июля. Ориентировочное время начала соревнований - израильское.
11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Тимна Нельсон-Леви.
11:00. Дзюдо. Весовая категория до 73 кг. Тохар Бутбуль.
12:06. Плавание. Женщины. 400 метров комплексным стилем. Анастасия Горбенко.
12:16. Плавание. Женщины. 100 метров на спине. Авив Барзилай.
13:00. Парусный спорт. Шарон Кантор (женщины) и Том Реувени.
15:10. Маунтинбайк. Кросс Кантри. Томер Зальцман.
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