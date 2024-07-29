x
29 июля 2024
|
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июля 2024
|
29 июля 2024
|
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян

время публикации: 29 июля 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 08:54
Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
AP Photo/Darko Bandic

Анонс выступлений израильских спортсменов на олимпиаде 29 июля. Ориентировочное время начала соревнований - израильское.

11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Тимна Нельсон-Леви.

11:00. Дзюдо. Весовая категория до 73 кг. Тохар Бутбуль.

12:06. Плавание. Женщины. 400 метров комплексным стилем. Анастасия Горбенко.

12:16. Плавание. Женщины. 100 метров на спине. Авив Барзилай.

13:00. Парусный спорт. Шарон Кантор (женщины) и Том Реувени.

15:10. Маунтинбайк. Кросс Кантри. Томер Зальцман.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июля 2024

Олимпиада. В медальном зачете лидируют японцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Слалом на каноэ. Австралийская еврейка стала двукратной олимпийской чемпионкой
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо проиграла венгерке и выбыла
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Дзюдо. Таджик не пожал руку израильтянину