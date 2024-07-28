x
28 июля 2024
|
последняя новость: 14:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 14:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Фехтование. Юваль Фрейлих проиграл в первой схватке

время публикации: 28 июля 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 14:35
Олимпиада. Фехтование. Юваль Фрейлих проиграл в первой схватке
AP Photo/Andrew Medichini

Израильский шпажист Юваль Фрейлих проиграл в первом поединке Парижской олимпиады.

В 1/16 финала он уступил итальянцу Андреа Сантарелли 13:15.

Юваль Фрейлих - чемпион Европы 2019 года.

Андреа Сантарелли - серебряный призер олимпиады 2016 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Фехтование. Чемпионом стал саблист-джентльмен из Южной Кореи
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Фехтование. Чемпионкой стала шпажистка из Гонконга
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Кубок мира по фехтованию. Израильтяне заняли четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 марта 2024

Фехтование. Юваль Фрейлих завоевал путевку на олимпиаду