Олимпиада. Фехтование. Юваль Фрейлих проиграл в первой схватке
время публикации: 28 июля 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 14:35
Израильский шпажист Юваль Фрейлих проиграл в первом поединке Парижской олимпиады.
В 1/16 финала он уступил итальянцу Андреа Сантарелли 13:15.
Юваль Фрейлих - чемпион Европы 2019 года.
Андреа Сантарелли - серебряный призер олимпиады 2016 года.
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