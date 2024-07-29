Олимпиада. Теннис. Новак Джокович победил Рафаэля Надаля
время публикации: 29 июля 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 16:39
В матче второго тура теннисного мужского олимпийского турнира встречались легенды. Новак Джокович победил Рафаэля Надаля 6:1, 6:4.
На матче присутствовала легендарная теннисистка Билли Джин Кинг.
Итальянка Жаклин Паолини победили польку Магду Линетт 6:4, 6:1.
Первая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила Диану Парри 6:1, 6:1.
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