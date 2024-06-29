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Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

время публикации: 29 июня 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 06:48
Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Vincent Thian

В Софии продолжается кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Во второй день турнира израильтянка Хили Закройски (весовая категория до 57 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила болгарку Деницу Божинову, азербайджанку Айтан Вердиеву. Заем израильтянка проиграла Майе Тошеги (Германия), которая стала чемпионкой.

В утешительных схватках Хили Закройски победила Лауру Маковель (Португалия) и Джулию Сорелли (Италия).

В поединке за бронзовую медаль израильтянка по бедила немку Катарину Кайзер.

В медальном зачете Сборная Израиля занимает четвертое место (1 золотая и три бронзовые медали).

Лидируют немцы, завоевавшие две золотых медали.

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