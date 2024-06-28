Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтяне завоевали три медали
время публикации: 28 июня 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 08:23
В Софии проходит кадетский чемпионат Европы по дзюдо, в котором принимают участие 511 спортсменов из 44 стран.
Израильтянин Михаэль Эльдан (весовая категория до 50 кг) завоевал бронзовую медаль.
Ицхак Ашпиз стал чемпионом в весовой категории до 60 кг.
В этой же весовой категории Шалев Коэн завоевал бронзовую медаль.
После первого дня турнира сборная Израиля занимает второе место в медальном зачете.
Лидируют испанцы, завоевавшие одну золотую и одну серебряную медали.
Сборная Украины завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.
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