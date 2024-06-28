x
28 июня 2024
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июня 2024
|
28 июня 2024
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтяне завоевали три медали

время публикации: 28 июня 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 08:23
Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтяне завоевали три медали
AP Photo/Vincent Thian

В Софии проходит кадетский чемпионат Европы по дзюдо, в котором принимают участие 511 спортсменов из 44 стран.

Израильтянин Михаэль Эльдан (весовая категория до 50 кг) завоевал бронзовую медаль.

Ицхак Ашпиз стал чемпионом в весовой категории до 60 кг.

В этой же весовой категории Шалев Коэн завоевал бронзовую медаль.

После первого дня турнира сборная Израиля занимает второе место в медальном зачете.

Лидируют испанцы, завоевавшие одну золотую и одну серебряную медали.

Сборная Украины завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2024

Чемпионат мира по дзюдо. Израильтянин Петр Пальчик проиграл в первой схватке
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Чемпионат мира по дзюдо. Египтянин "не уложился в вес", чтобы избежать встречи с израильтянином
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 мая 2024

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби. Результаты израильтян