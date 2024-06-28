Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтяне завоевали три медали

В Софии проходит кадетский чемпионат Европы по дзюдо, в котором принимают участие 511 спортсменов из 44 стран.

Израильтянин Михаэль Эльдан (весовая категория до 50 кг) завоевал бронзовую медаль.

Ицхак Ашпиз стал чемпионом в весовой категории до 60 кг.

В этой же весовой категории Шалев Коэн завоевал бронзовую медаль.

После первого дня турнира сборная Израиля занимает второе место в медальном зачете.

Лидируют испанцы, завоевавшие одну золотую и одну серебряную медали.

Сборная Украины завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.