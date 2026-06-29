Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:50
Сборная Южной Кореи не сумела выйти в плэй-офф чемпионата мира по футболу, заняв третье место в группе А.
Тренер корейцев Хон Мен Бо подал в отставку, сообщает Reuters.
Он сделал заявление об отставке в Гвадалахаре после того, как стало известно, что корейцы не сумели выйти в плэй-офф.
Хон Мен Бо тренировал сборную Южной Кореи с 2024 года.
Корейцы победили чехов 2:1, и проиграли сборным Мексики и ЮАР со счетом 0:1.
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