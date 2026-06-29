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Спорт

Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:50
Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку
AP Photo/Dolores Ochoa

Сборная Южной Кореи не сумела выйти в плэй-офф чемпионата мира по футболу, заняв третье место в группе А.

Тренер корейцев Хон Мен Бо подал в отставку, сообщает Reuters.

Он сделал заявление об отставке в Гвадалахаре после того, как стало известно, что корейцы не сумели выйти в плэй-офф.

Хон Мен Бо тренировал сборную Южной Кореи с 2024 года.

Корейцы победили чехов 2:1, и проиграли сборным Мексики и ЮАР со счетом 0:1.

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