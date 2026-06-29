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Спорт

СМИ. Капитана сборной Кабо Верде подозревают в изнасиловании

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Скандалы в спорте
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:13 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:13
СМИ. Капитана сборной Кабо Верде подозревают в изнасиловании
AP Photo/Stew Milne

Бразильская переводчица, работавшая со сборной Кабо-Верде, обвинила Райана Мендеша в изнасиловании, сообщает Globo.

Инцидент произошел в Новой Зеландии во время мартовских матчей.

Полиция Новой Зеландии подтвердила, что 10 апреля начато следствие. Обвинения не предъявлены.

По данным издания, заявительница обратилась в ФИФА и Федерацию футбола Кабо Верде с требованием отстранить Райана Мендеша от участия в чемпионате мира.

Райан Мендеш - капитан сборной Кабо Верде. Вингер выступает за турецкий клуб "Коджаелиспор".

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