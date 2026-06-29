СМИ. Капитана сборной Кабо Верде подозревают в изнасиловании
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:13 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:13
Бразильская переводчица, работавшая со сборной Кабо-Верде, обвинила Райана Мендеша в изнасиловании, сообщает Globo.
Инцидент произошел в Новой Зеландии во время мартовских матчей.
Полиция Новой Зеландии подтвердила, что 10 апреля начато следствие. Обвинения не предъявлены.
По данным издания, заявительница обратилась в ФИФА и Федерацию футбола Кабо Верде с требованием отстранить Райана Мендеша от участия в чемпионате мира.
Райан Мендеш - капитан сборной Кабо Верде. Вингер выступает за турецкий клуб "Коджаелиспор".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2026