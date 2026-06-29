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После вылета сборной Президент Федерации футбола Саудовской Аравии подал в отставку

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:37
После вылета сборной Президент Федерации футбола Саудовской Аравии подал в отставку
AP Photo/Manu Fernandez

Сборная Саудовской Аравии не сумела выйти в плэй-офф чемпионата мира по футболу, заняв четвертое место в группе.

После провала на чемпионате мира, президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисехаль подал в отставку, сообщает Reuters.

Он взял на себя ответственность за неудачное выступление сборной и попросил прощения у болельщиков.

Ясер Аль-Мисехаль возглавлял федерацию семь лет.

Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командами Уругвая 1:1 и Кабо Верде 0:0, и проиграла испанцам 0:4.

Спорт
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