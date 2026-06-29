После вылета сборной Президент Федерации футбола Саудовской Аравии подал в отставку
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:37
Сборная Саудовской Аравии не сумела выйти в плэй-офф чемпионата мира по футболу, заняв четвертое место в группе.
После провала на чемпионате мира, президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисехаль подал в отставку, сообщает Reuters.
Он взял на себя ответственность за неудачное выступление сборной и попросил прощения у болельщиков.
Ясер Аль-Мисехаль возглавлял федерацию семь лет.
Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командами Уругвая 1:1 и Кабо Верде 0:0, и проиграла испанцам 0:4.
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