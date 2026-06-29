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Канадцы победили сборную ЮАР и вышли в 1/8 финала чемпионата мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 29 июня 2026 г., 00:01 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 00:01
Канадцы победили сборную ЮАР и вышли в 1/8 финала чемпионата мира
AP Photo/Gregory Bull
Канадцы победили сборную ЮАР и вышли в 1/8 финала чемпионата мира
AP Photo/Mark J. Terrill

В Лос-Анджелесе состоялся первый матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Канадцы победили сборную ЮАР 1:0.

Канадцы в первом тайме использовали агрессивный прессинг.

Южноафриканцы контратаковали редко.

В первые полчаса сборная ЮАР владела мячом 65% времени. Счет по ударам 3:2 в пользу канадцев. Но ни один из ударов не был опасным.

Первый опасный момент был создан на 44-й минуте. Но Модиба вынес мяч с линии ворот. На 45-й минуте после падения Ларина судья просматривал видеоповтор, но пенальти в ворота сборной ЮАР не назначил.

Можно сказать, что в первом тайме игра была примерно равной. Много суеты, борьбы, ошибок. Минимум остроты.

На 65-й минуте канадцы создали голевой момент. Олувасейи вышел один на один. Голкипер мяч парировал. Дэвид мог добить мяч в сетку. Но защитник вынес мяч на угловой.

На 76-й минуте канадцы создали третий момент. Промис пробил издали. Рядом со штангой. Через 2 минуты Дэвид опасно пробил. Уильямс мяч парировал.

На второй минуте компенсированного времени южноафриканцы вынесли мяч после навеса. Стивен Эуштакиу (Лос-Анджелес) из полукруга отправил мяч в угол ворот 0:1.

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