Сборная Англии победила команду Панамы 2:0 и вышла в плэй-офф чемпионата мира по футболу.

Гарри Кейн забил второй гол в ворота панамцев.

В 14 матчах на чемпионатах мира он забил 11 голв и стал лучшим бомбардиром сборной Англии в матчах чемпионата мира.

В матчах мировых первенств Гари Линекер забил 10 голов.

В сезоне 2025-26 годов Гарри Кейн в матчах за клуб и сборную забил 70 голов.