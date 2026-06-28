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Спорт

Гарри Кейн побил рекорд Гари Линекера

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Знаменитые спортсмены
время публикации: 28 июня 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 15:42
Гарри Кейн побил рекорд Гари Линекера
AP Photo/Steve Luciano

Сборная Англии победила команду Панамы 2:0 и вышла в плэй-офф чемпионата мира по футболу.

Гарри Кейн забил второй гол в ворота панамцев.

В 14 матчах на чемпионатах мира он забил 11 голв и стал лучшим бомбардиром сборной Англии в матчах чемпионата мира.

В матчах мировых первенств Гари Линекер забил 10 голов.

В сезоне 2025-26 годов Гарри Кейн в матчах за клуб и сборную забил 70 голов.

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