Аргентинцы победили сборную Иордании 3:1 и заняли первое место в группе.

Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте и забил гол со штрафного, сделав счет 3:1.

В трех матчах этого чемпионата он забил шесть голов.

Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира, забив в седьмом матче подряд.

В шести матчах подряд чемпионатов мира забивали француз Жюст Фонтен и бразилец Жаирзиньо.