Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира
время публикации: 28 июня 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 15:59
Аргентинцы победили сборную Иордании 3:1 и заняли первое место в группе.
Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте и забил гол со штрафного, сделав счет 3:1.
В трех матчах этого чемпионата он забил шесть голов.
Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира, забив в седьмом матче подряд.
В шести матчах подряд чемпионатов мира забивали француз Жюст Фонтен и бразилец Жаирзиньо.
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