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Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира

Футбол
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ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
время публикации: 28 июня 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 15:59
Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира
AP Photo/Julio Cortez

Аргентинцы победили сборную Иордании 3:1 и заняли первое место в группе.

Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте и забил гол со штрафного, сделав счет 3:1.

В трех матчах этого чемпионата он забил шесть голов.

Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира, забив в седьмом матче подряд.

В шести матчах подряд чемпионатов мира забивали француз Жюст Фонтен и бразилец Жаирзиньо.

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