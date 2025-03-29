Чемпионат Франции. Микаутадзе реализовал пенальти. "Лион" проиграл

В стартовом матче двадцать седьмого тура чемпионата Франции "Страсбур" победил "Лион" 4:2.

"Страсбур" не проиграл в седьмом матче подряд (пятое место). "Лион" прервал серию из пяти побед подряд и опустился на шестое место.

"Лион" считался фаворитом матча и статистические показатели говорят в его пользу (60% владения мячом, 16:14 по ударам, 11:7 по точным ударам).

Гости мощно начали матч. В первые 8 минут арендованный у "Челси" Джордже Петрович дважды выручил "Страсбур". На 9-й минуте после удара Жоржа Микаутадзе слету мяч попал в перекладину.

Первый опасный момент хозяева создали на 31-й минуте. Баква пробил со штрафного. Чуть выше.

На 40-й минуте гол "Лиона" был не засчитан. Офсайд.

На 52-й минуте могли забить хозяева. Нанаси опасно пробил со штрафного. Лукас Перри мяч парировал. На 55-й минуте 20-летний Андрей сантос (бывший полузащитник молодежной команды "Челси") открыл счет 1:0.

Через 5 минут хозяева удвоили преимущество. Дилан Баква из-за пределов штрафной нанес удар в дальний нижний угол 2:0.

На 62-й минуте Петрович парировал мяч после сильного удара Тессманна. Бывший полузащитник "Баварии" Корентин Толиссо с острого угла головой добил мяч в сетку 2:1.

На 73-й минуте Эмануэль Эмега вышел один на один 3:1. На 89-й минуте забил 18-летний воспитанник "Тоттенхэма" Сэмуэль Амо-Амейо 4:1.

На шестой минуте компенсированного времени Жорж Микаутадзе реализовал пенальти 4:2.