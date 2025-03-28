Суд Каталонии оправдал Дани Алвеса по делу об изнасиловании

Апелляционная палата суда Каталонии оправдала Дани Алвеса по делу об изнасиловании, сообщают испанские СМИ.

Ранее Алвес был признан виновным по делу о сексуальном насилии в одном из ночных клубов Барселоны и приговорен к 4 с половиной годам тюремного заключения.

Футболист подал апелляцию. Он провел в заключении 14 месяцев.

В заявлении апелляционной палаты говорится, что показаний предполагаемой жертвы недостаточно для подтверждения вины футболиста, "презумпция невиновности имеет преимущественную силу".

Приговор отменен из-за "недостаточности доказательств".

Дани Алвес - один из самых титулованных футболистов в истории. Он завоевал 43 трофея.