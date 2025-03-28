Суд Каталонии оправдал Дани Алвеса по делу об изнасиловании
время публикации: 28 марта 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 15:57
Апелляционная палата суда Каталонии оправдала Дани Алвеса по делу об изнасиловании, сообщают испанские СМИ.
Ранее Алвес был признан виновным по делу о сексуальном насилии в одном из ночных клубов Барселоны и приговорен к 4 с половиной годам тюремного заключения.
Футболист подал апелляцию. Он провел в заключении 14 месяцев.
В заявлении апелляционной палаты говорится, что показаний предполагаемой жертвы недостаточно для подтверждения вины футболиста, "презумпция невиновности имеет преимущественную силу".
Приговор отменен из-за "недостаточности доказательств".
Дани Алвес - один из самых титулованных футболистов в истории. Он завоевал 43 трофея.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025