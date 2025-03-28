В матче тридцатого тура Лиги Леумит (второй израильский дивизион) тель-авивский "Апоэль" разгромил "Бней Йегуду" 4:1.

Примерно через час после окончания матча на официальном сайте "оранжевых" появилось сообщение, что Коби Рефуа уволен с поста главного тренера команды.

"Бней Йегуда" занимает пятое место, отставая от лидирующего "Апоэля" (Тель-Авив) на 28 очков.

Коби Рефуа возглавил команду в январе 2025 года. Будучи игроком (нападающим), он выступал за "Бней Йегуду" в 1996-2000 годах.