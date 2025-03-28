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Спорт

Чемпионат Испании. "Осасуна" может подать апелляцию. "Барселоне" грозит техническое поражение

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 28 марта 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 12:40
Чемпионат Испании. "Осасуна" может подать апелляцию. "Барселоне" грозит техническое поражение
AP Photo/Joan Monfort

"Осасуна" рассматривает возможность обжаловать результат матча 27-го тура чемпионата Испании, в котором проиграла "Барселоне" 0:3, сообщают каталонские СМИ.

Все дело в участии в матче Иньиго Мартинеса.

Согласно регламенту ФИФА, игрок, пропустивший матч сборной из-за травмы, не может сыграть за клуб ранее чем через 5 дней после матча национальной сборной.

В случаи подачи жалобы будет важна позиция Королевской федерации футбола Испании. Если Иньиго Мартинес получил разрешение не играть за сборную, то никаких претензий к к клубу нет. Если он не играл за сборную из-за травмы, то "Барселоне" могут засчитать техническое поражение, сообщает Bein Sports.

Мартинес получил травму колена в матче против "Атлетико" и вместо него в играх против сборной Нидерландов сыграл Дин Хейсен (Борнмут).

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