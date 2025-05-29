"Челси" разгромил "Бетис" и стал победителем Лиги конференций
время публикации: 29 мая 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 06:36
В финале Лиги конференций. который проходил во Вроцлаве, "Челси" разгромил "Бетис" 4:1.
В первом тайме преимущество было у "Бетиса".
На 9-й минуте Абдессамад Эззальзули открыл счет. Испанцы упустили два голевых момента.
После перерыва ход матча контролировал "Челси". Коул Палмер сделал две голевые передачи, после которых Фернандес сравнял счет, а Джексон вывел лондонцев вперед.
В последние 10 минут матча отличились Санчо и Кайседо.
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