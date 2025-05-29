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"Челси" разгромил "Бетис" и стал победителем Лиги конференций

Футбол
время публикации: 29 мая 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 06:36
"Челси" разгромил "Бетис" и стал победителем Лиги конференций
AP Photo/Petr David Josek

В финале Лиги конференций. который проходил во Вроцлаве, "Челси" разгромил "Бетис" 4:1.

В первом тайме преимущество было у "Бетиса".

На 9-й минуте Абдессамад Эззальзули открыл счет. Испанцы упустили два голевых момента.

После перерыва ход матча контролировал "Челси". Коул Палмер сделал две голевые передачи, после которых Фернандес сравнял счет, а Джексон вывел лондонцев вперед.

В последние 10 минут матча отличились Санчо и Кайседо.

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