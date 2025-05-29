"Челси" разгромил "Бетис" и стал победителем Лиги конференций

В финале Лиги конференций. который проходил во Вроцлаве, "Челси" разгромил "Бетис" 4:1.

В первом тайме преимущество было у "Бетиса".

На 9-й минуте Абдессамад Эззальзули открыл счет. Испанцы упустили два голевых момента.

После перерыва ход матча контролировал "Челси". Коул Палмер сделал две голевые передачи, после которых Фернандес сравнял счет, а Джексон вывел лондонцев вперед.

В последние 10 минут матча отличились Санчо и Кайседо.