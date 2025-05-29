MLS. Лионель Месси и Луис Суарес забили по два гола

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" победил "Монреаль" 4:2.

По два гола в ворота канадцев забили Лионель Месси и Луис Суарес.

На 27-й минуте после передачи Серхио Бускетса Месси метров с 25 пробил в нижний угол 1:0.

На 68-й минуте Месси обменялся передачами с партнерпом, ушел от защитника и навесил. Луис Суарес удвоил преимущество "Интера" 2:0.

На 71-й минуте Луис суарес оформил дубль 3:0.

Через 3 минуты бывший форвард молодежного состава ПСВ Данте Сили сократил отставание 3:1.

На 87-й минуте Месси обменялся передачами с Суаресом, вышел один на один и переиграл вратаря 4:1.

На второй минуте компенсированного времени гол забил Виктор Лотури.