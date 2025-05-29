СМИ. Сегодня "Аль-Наср" объявит об ууходе Криштиану Роналду

Сегодня саудовский клуб "Аль-Наср" проведет пресс-конференцию, в ходе которой будут сделаны заявления о переменах в клубе, в том числе об уходе Криштиану Роналду, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанские СМИ.

Несколько дней назад португальский футболист написал в соцсетях "Эта страница окончена".

Предполагается, что легендарный футболист перейдет в клуб, в составе которого сможет выступить на клубном чемпионате мира.

2-10 июня будет действовать специальное трансферное окно для клубов - участников клубного чемпионата мира.