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СМИ. Сегодня "Аль-Наср" объявит об ууходе Криштиану Роналду

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 29 мая 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 09:59
СМИ. Сегодня "Аль-Наср" объявит об ууходе Криштиану Роналду
AP Photo/Armando Franca, File

Сегодня саудовский клуб "Аль-Наср" проведет пресс-конференцию, в ходе которой будут сделаны заявления о переменах в клубе, в том числе об уходе Криштиану Роналду, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанские СМИ.

Несколько дней назад португальский футболист написал в соцсетях "Эта страница окончена".

Предполагается, что легендарный футболист перейдет в клуб, в составе которого сможет выступить на клубном чемпионате мира.

2-10 июня будет действовать специальное трансферное окно для клубов - участников клубного чемпионата мира.

Спорт
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