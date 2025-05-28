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Спорт

Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:34
Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Manu Fernandez

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции франуз Гаэль Монфис одержал волевую победу над боливийцем Уго Деллиеном 4:6, 3:6, 6:1, 7:6, 6:1.

Поляк Хуберт Хуркачя неожиданно был разгромлен бразильцем Жоау Фонсекой 2:6, 4:6, 2:6. Канадец Феликс Ожье-Альяссим в упорной борьбе неожиданно уступил итальянцу Маттео Арнальди 7:5, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6.

Россиянин Андрей Рублев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

Александр Зверев (Германия) победил американца Лернера Тьена 6:3, 6:3, 6:4.

Легендарный серб Новак Джокович переиграл американца Маккензи Макдональда 6:3, 6:3, 6:3.

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