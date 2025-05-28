Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:34
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции франуз Гаэль Монфис одержал волевую победу над боливийцем Уго Деллиеном 4:6, 3:6, 6:1, 7:6, 6:1.
Поляк Хуберт Хуркачя неожиданно был разгромлен бразильцем Жоау Фонсекой 2:6, 4:6, 2:6. Канадец Феликс Ожье-Альяссим в упорной борьбе неожиданно уступил итальянцу Маттео Арнальди 7:5, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6.
Россиянин Андрей Рублев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.
Александр Зверев (Германия) победил американца Лернера Тьена 6:3, 6:3, 6:4.
Легендарный серб Новак Джокович переиграл американца Маккензи Макдональда 6:3, 6:3, 6:3.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025