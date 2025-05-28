Открытый чемпионат Франции. Сенсационные поражения "сеянных". Победы Гофф и Азаренко
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции чешка Каролина Мухова (13-й номер посева) проиграла американке Алисии Паркс 3:6, 6:2, 1:6.
Чешка Мария Бузкова победила россиянку Анну Калинскую 6:4, 7:5. Джоанна Гарленд (Тайвань) обыграла американку Кэти Волынец 6:3, 3:6, 6:4.
Юлия Путинцева (Казахстан) вышла во второй круг, победив аргентинку Солану Сьерру 7:6, 6:2.
Бельгийка Элизе Мертенс (24-й номер посева) сенсационно проиграла 361-й ракетке мира француженке Лоис Буассон 4:6, 6:4, 3:6.
Полька Магдалена Фрех победила Унс Жабер (Тунис) 7:6, 6:0. Третья ракетка мира американка Джессика Пегула обыграла румынку Анку Алесию Тодони 6:2, 6:4.
Вторая ракетка мира американка Коко Гофф разгромила австралийку Оливию Гадецки 6:2, 6:2.
Белоруска Виктория Азаренко легко справилась с бельгийкой Яниной Викмайер 6:0, 6:0.