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Спорт

Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
время публикации: 28 мая 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 20:09
Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил венгра Фабиана Марожана 6:1, 4:6, 6:2, 6:1.

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд неожиданно проиграл португальцу Нуну Боржесу 6:2, 4:6, 1:6, 0:6.

Александр Попырин (Австралия) победил чилийца Алехандро Табило 7:5, 6:3, 6:4.

Итальянец Лоренцо Музетти обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана 6:4, 6:0, 6:4.

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