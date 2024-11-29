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"Барселона" проиграла "Реалу".. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 29 ноября 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 08:07
"Барселона" проиграла "Реалу".. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись матчи двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" в овертайме победил "Барселону" 97:90.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Баскония (Витория, Испания) 70:83

Последнюю четверть гости выиграли со счетом 31:13.

Альба (Берлин, Германия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 85:103

Париж (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 81:78

25 очков набрал форвард "Виртуса" Уилл Клайберн.

Партизан (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 78:70

Последнюю четверть хозяева выиграли 28:13.

Барселона (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 90:97 (овертайм)

Защитник "Барселоны" Кевин Пантер набрал 27 очков.

Центровой "Реала" Эди Тавареш сделал "дабл-дабл" (24 + 18 подборов).

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