"Барселона" проиграла "Реалу".. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 29 ноября 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 08:07
Состоялись матчи двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" в овертайме победил "Барселону" 97:90.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Баскония (Витория, Испания) 70:83
Последнюю четверть гости выиграли со счетом 31:13.
Альба (Берлин, Германия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 85:103
Париж (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 81:78
25 очков набрал форвард "Виртуса" Уилл Клайберн.
Партизан (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 78:70
Последнюю четверть хозяева выиграли 28:13.
Барселона (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 90:97 (овертайм)
Защитник "Барселоны" Кевин Пантер набрал 27 очков.
Центровой "Реала" Эди Тавареш сделал "дабл-дабл" (24 + 18 подборов).
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