"Дабл-дабл" Сабониса. "Трипл-дабл" Джеймса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Клипперс" разгромили "Вашингтон" 121:96.

Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 94:98

Лидер "шершней" Ламелло Болл сделал "дабл-дабл" (32 + 10 подборов + 7 передач).

Кливленд Кавальерз - Атланта Хоукс 124:135

"Кливленд" потерпел второе поражение в сезоне. Он продолжает лидировать в Восточной конференции.

Орландо Мэджик - Чикаго Булз 133:119

В последних 11 играх "Орландо" одержал 10 побед и остается последней командой Лиги, не проигрывавшей дома в этом сезоне.

Филадельфия Сиксерз - Хьюстон Рокитс 115:122 (овертайм)

Джайлен Грин стал третьим защитником "Хьюстона", набравшим более 40 очков в одной игре (41 + 7 подборов).

Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Клипперс 96:121

Защитник "Клипперс" Джеймс Харден набрал 43 очка и сделал 7 передач.

Даллас Мэверикс - Нью-Йорк Никс 129:114

Мемфис Гризлиз - Детройт Пистонс 131:111

Миннесота Тимбервулвз - Сакраменто Кингз 104:115

"Миннесота" потерпела четвертое поражение подряд.

Домантас Сабонис (Сакраменто) вернулся после травмы и во всех четырех матчах после возвращения сделал "дабл-дбал" (27 + 12 подборов + 5 передач).

Нью-Орлеан Пеликанз - Торонто Рэпторз 93:119

Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 101:119

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (20 + 10 подборов).

Леброн Джеймс сделал "трипл-дабл" (16 + 10 подборов + 11 передач). Только он и Никола Йокич в матчах ноября имеют среднестатистические показатели не менее 20 очков и 10 передач за игру.

Финикс Санз - Бруклин Нетс 117:127

Лидеры "Финикса" Букер и Дюрант набрали 61 очко (31 + 30).

Форвард "Бруклина" Тайрез Март ин набрал 30 очков, впервые в карьере забросив 8 трехочковых в одном матче.

Юта Джаз - Денвер Наггетс 103:122

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "дабл-дабл" (30 + 10 подборов + 7 передач).

Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тендер 101:105