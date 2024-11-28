НБА. Дени Авдия набрал 16 очков. "Портленгд" проиграл "Индиане"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Индиане Пэйсерз" 114:121.

Израильский нападающий "Портленда" Дени Авдия провел на площадке 41 минуту (16 + 5 подборов + 7 передач + 2 перехвата).

"Портленд" выиграл первую четверть 31:26. Первая половина матча завершилась вничью 60:60.

В третьей четверти "Индиана" ушла в отрыв 96:85.

Самый результативный игрок матча - защитник "Портленда" Анферни Симонс (30 + 4 подбора + 6 передач).

Защитник "Индианы" Тайрез Халибертон набрал 28 очков, сделал 7 подборов и 10 передач. Он вышел на шестое место в истории НБА (сравнялся с Леброном Джеймсом, по количеству игр, в которых набрал не менее 25 очков, сделал не менее 10 передач и не менее пяти точных трехочковых бросков.