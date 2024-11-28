Баскетбол. Ям Мадар переходит из "Баварии" в "Апоэль" (Тель-Авив)
время публикации: 28 ноября 2024 г., 15:37 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 15:37
Израильский баскетболист Ям Мадар возвращается в тель-авивский "Апоэль", сообщает официальный сайт клуба.
Ям Мадар выступал за "красных" в 2018-21 годах.
Затем он был игроком "Партизана", "Фенербахче" и "Баварии".
Его среднестатистические показатели в матчах за "Баварию" в этом сезоне в чемпионате Германии 4.3 + 1.8 передачи за игру, в матчах Евролиги - 4.2 + 1.6 передачи.
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