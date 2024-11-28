Баскетбол. Ям Мадар переходит из "Баварии" в "Апоэль" (Тель-Авив)

Израильский баскетболист Ям Мадар возвращается в тель-авивский "Апоэль", сообщает официальный сайт клуба.

Ям Мадар выступал за "красных" в 2018-21 годах.

Затем он был игроком "Партизана", "Фенербахче" и "Баварии".

Его среднестатистические показатели в матчах за "Баварию" в этом сезоне в чемпионате Германии 4.3 + 1.8 передачи за игру, в матчах Евролиги - 4.2 + 1.6 передачи.