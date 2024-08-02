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Спорт

Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян

время публикации: 02 августа 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 07:44
Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
AP Photo/Matthias Schrader

Приводим расписание сегодняшних выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.

Ориентировочное время - израильское.

11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория свыше 78 кг. Раз Гершко.

12:00. Плавание. 100 метров баттерфляем. Томер Франкель, Галь Коэн Груми

12:00. Плавание. Женщины. 200 метров комплексным стилем. Анастасия Горбенко, Леа Полонски

12:00. Плавание. Смешанная эстафета 4 по 100 метров комплексным стилем.

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