Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
время публикации: 02 августа 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 07:44
Приводим расписание сегодняшних выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.
Ориентировочное время - израильское.
11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория свыше 78 кг. Раз Гершко.
12:00. Плавание. 100 метров баттерфляем. Томер Франкель, Галь Коэн Груми
12:00. Плавание. Женщины. 200 метров комплексным стилем. Анастасия Горбенко, Леа Полонски
12:00. Плавание. Смешанная эстафета 4 по 100 метров комплексным стилем.
Ссылки по теме