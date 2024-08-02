Олимпиада Легкая атлетика. Американцы установили мировой рекорд в эстафете

Квалификационные соревнования в легкой атлетике в смешанной эстафете 4 по 400 метров получились урожайными на рекорды.

Сборная США установила мировой рекорд - 3 минуты 7.41 секунды.

Рекордсменами мира стали Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмор, Кэйлин Браун.

Предыдущий рекорд - 3 минуты 8.80 секунды американцы установили в прощлом году.

Сборные Франции, Великобритании, Бельгии, Ямайки, Польши, Нигерии и Швейцарии установили национальные рекорды.

Нигерийцам и швейцарцам рекордов не хватило для выхода в финал.