Дзюдо. Раз Гершко завоевала бронзовую медаль Гран-при в Париже
время публикации: 02 февраля 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 20:21
В Париже завершился турнир Гран-при по дзюдо. Израильские дзюдоистки завоевали три медали.
Тимна Нельсон Леви и Инбар Ланир завоевали серебряные медали.
Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) завоевала бронзовую медаль.
Она победила Ану Фатумату Мбайро (Франция).
В четвертьфинале Раз проиграла японке Мао Араи.
В утешительной схватке она победила голландку Карен Стивенсон, а в поединке за бронзу - кореянку Хаюм Ким.
Чемпионка Израиля Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) победила сербку Милицу Забич. В четвертьфинале она проиграла француженке Леа Фонтейн, которая впоследствии выиграла турнир.
В утешительной схватке израильтянка проиграла голландке Марит Кампс.
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