Дзюдо. Раз Гершко завоевала бронзовую медаль Гран-при в Париже

В Париже завершился турнир Гран-при по дзюдо. Израильские дзюдоистки завоевали три медали.

Тимна Нельсон Леви и Инбар Ланир завоевали серебряные медали.

Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила Ану Фатумату Мбайро (Франция).

В четвертьфинале Раз проиграла японке Мао Араи.

В утешительной схватке она победила голландку Карен Стивенсон, а в поединке за бронзу - кореянку Хаюм Ким.

Чемпионка Израиля Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) победила сербку Милицу Забич. В четвертьфинале она проиграла француженке Леа Фонтейн, которая впоследствии выиграла турнир.

В утешительной схватке израильтянка проиграла голландке Марит Кампс.