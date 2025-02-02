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Дзюдо. Раз Гершко завоевала бронзовую медаль Гран-при в Париже

Дзюдо
время публикации: 02 февраля 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 20:21
Дзюдо. Раз Герщко завоевала бронзовую медаль Гран-при в Париже
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Париже завершился турнир Гран-при по дзюдо. Израильские дзюдоистки завоевали три медали.

Тимна Нельсон Леви и Инбар Ланир завоевали серебряные медали.

Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила Ану Фатумату Мбайро (Франция).

В четвертьфинале Раз проиграла японке Мао Араи.

В утешительной схватке она победила голландку Карен Стивенсон, а в поединке за бронзу - кореянку Хаюм Ким.

Чемпионка Израиля Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) победила сербку Милицу Забич. В четвертьфинале она проиграла француженке Леа Фонтейн, которая впоследствии выиграла турнир.

В утешительной схватке израильтянка проиграла голландке Марит Кампс.

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