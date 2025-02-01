Дзюдо. Ливанка провалила взвешивание, чтобы не встречаться с израильтянкой
время публикации: 01 февраля 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 20:40
Ливанка Акелина Хайеб намеренно "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильской дзюдоисткой, сообщает "Исраэль а-Йом"
В первом поединке турнира Гран-при, который проходит в Париже, ливанка должна была встретиться с израильтянкой Майей Коган.
Во втором раунде Майя Коган встретится с голландкой Хильдой Ягер.
Майя Коган выступает в весовой категории до 70 кг.
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