x
01 февраля 2025
|
последняя новость: 21:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2025
|
01 февраля 2025
|
последняя новость: 21:13
01 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дзюдо. Ливанка провалила взвешивание, чтобы не встречаться с израильтянкой

Дзюдо
время публикации: 01 февраля 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 20:40
Дзюдо. Ливанка провалила взвешивание, чтобы не встречаться с израильтянкой
AP Photo/Vincent Thian

Ливанка Акелина Хайеб намеренно "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильской дзюдоисткой, сообщает "Исраэль а-Йом"

В первом поединке турнира Гран-при, который проходит в Париже, ливанка должна была встретиться с израильтянкой Майей Коган.

Во втором раунде Майя Коган встретится с голландкой Хильдой Ягер.

Майя Коган выступает в весовой категории до 70 кг.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2025

Дзюдо. Тимна Нельсон-Леви завоевала серебряную медаль Гран-при в Париже
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2025

Дзюдо. Раз Гершко получила травму и не смогла продолжить участие в финале чемпионата Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2024

Элис Шлезингер и Федерация дзюдо Израиля урегулировали конфликт
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль