Дзюдо. Тимна Нельсон-Леви завоевала серебряную медаль Гран-при в Париже
время публикации: 01 февраля 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 19:58
В Париже проходит турнир Гран-при по дзюдо. В нем принимают участие 298 спортсменов из 50 стран.
Израильтянка Тимна Нельсон-Леви (весовая категория до 57 кг) завоевала серебряную медаль.
Она победила монголку Оюнчимег Оюнгерель, японку Мику Адачи, японку Мигуми Фучиду.
В финале израильская дзюдоистка проиграла француженке Марте Фаваз.
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