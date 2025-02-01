Дзюдо. Тимна Нельсон-Леви завоевала серебряную медаль Гран-при в Париже

В Париже проходит турнир Гран-при по дзюдо. В нем принимают участие 298 спортсменов из 50 стран.

Израильтянка Тимна Нельсон-Леви (весовая категория до 57 кг) завоевала серебряную медаль.

Она победила монголку Оюнчимег Оюнгерель, японку Мику Адачи, японку Мигуми Фучиду.

В финале израильская дзюдоистка проиграла француженке Марте Фаваз.