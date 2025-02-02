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Спорт

Сенсационное поражение "Реала". Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
Сенсации
время публикации: 02 февраля 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 07:29
Сенсационное поражение "Реала". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Эспаньолу" 0:1.

Хетафе - Севилья 0:0

Вильярреал - Вальядолид 5:1

Атлетико (Мадрид) - Мальорка 2:0

"Атлетико" занимает второе место, отставая от "Реала" на 1 очко.

Эспаньол (Барселона) - Реал (Мадрид) 1:0

"Эспаньол" не проиграл в четвертом матче подряд и выбрался из зоны вылета.

"Эспаньол" победил "Реал" в матче чемпионата впервые с октября 2021 года.

"Реал" прервал замечательную серию - в 31 выездном матче подряд "королевский клуб" забивал хотя бы один гол.

У гостей огромное преимущество (76% владения мячом, 21:5 по ударам, 7:2 по точным ударам, 8:1 по угловым).

На 85-й минуте гости неудачно подали штрафной и получили быструю контратаку "от штрафной к штрафной". Арендованный у "Вильярреала" Карлос Ромеро слету пробил в дальний нижний угол 1:0.

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