Хайфский "Маккаби" победил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" победил "Апоэль" (Хадера) 3:1.

Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Тверия) 4:0

"Апоэль" прервал серию из 4 матчей без побед. "Ирони" прервал серию из 5 матчей без поражений.

Гости большую часть матча играли в меньшинстве. На 22-й минуте (при счете 0:0) вторую желтую карточку получил Элиягу Белилти.

Маккаби (Петах-Тиква) - Ашдод 2:2

На 52-й минуте "Ашдод" вел в счете 2:0.

Гости половину матча провели в меньшинстве. На 45-й минуте был удален Мохаммад Кнаан, открывший счет на 35-й минуте.

На 43-й минуте отличился 19-летний Ори Азо, проводивший первый матч за "Ашдод". 26 января он на правах аренды перешел из тель-авивского "Маккаби".

Бней Сахнин - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:1

Гол на 41-й минуте забил Секу Бангура (в июле перешел из "Истанбула ББ").

Апоэль (Хадера) - Маккаби (Хайфа) 1:3

На 50-й минуте хозяева вели в счете. На 85-й минуте была ничья 1:1.