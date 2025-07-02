Сборная Израиля вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Швейцарии.

В упорном и драматичном поединке израильтяне победили сборную Камеруна 86:82.

Камерунцы выигрывали после трех четвертей.

После 10 минут 22:15, 20 - 45:38, 30 - 60:57.

Израильтяне сумели переломить ход матча в последние 10 минут.

Невероятный матч провел Омер Майер (Маккаби, Тель-Авив) (33 + 5 подборов + 7 передач).