Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Сборные Словении и Новой Зеландии вышли в четвертьфинал
время публикации: 02 июля 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 15:03
Первыми четвертьфиналистами юниорского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Швейцарии, стали сборные Словении и Новой Зеландии.
Аргентина - Словения 80:81
Аргентинский защитник Фелипе Минцер (Сарагоса) набрал 26 очков, сделал 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата.
Новая Зеландия - Китай 99:86
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