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Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Сборные Словении и Новой Зеландии вышли в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 02 июля 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 15:03
Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Сборные Словении и Новой Зеландии вышли в четвертьфинал
AP Photo/Chris Szagola

Первыми четвертьфиналистами юниорского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Швейцарии, стали сборные Словении и Новой Зеландии.

Аргентина - Словения 80:81

Аргентинский защитник Фелипе Минцер (Сарагоса) набрал 26 очков, сделал 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

Новая Зеландия - Китай 99:86

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